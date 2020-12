Vaccinati contro il Covid-19 i primi tre italiani. Conte: “L’Italia si risveglia. Questa data ci rimarrà per sempre impressa”

La professoressa Maria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli sono i primi vaccinati d’Italia contro il Covid-19. Hanno ricevuto la dose stamattina all’istituto Spallanzani di Roma.

“Oggi l’Italia si risveglia. E’ il Vaccine Day. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus” ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Sappiamo che la strada è ancora lunga – ha detto, invece, il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri – ma intravediamo il primo spiraglio di luce, pian piano riusciremo ad uscire da questa lunga notte. Oggi è davvero una bella giornata. Il vaccino è gratuito per tutti ma non obbligatorio, penso che gli italiani siano molto migliori di come proviamo a rappresentarli. Noi abbiamo il dovere di comunicare che vaccinarsi vuol dire voler bene a se stessi e ai propri cari e siamo convinti di persuaderli. Io mi vaccinerò quando toccherà a me, né un minuto prima né un minuto dopo. In Italia arriveranno dalla prossima settimana altri 470 mila vaccini”.