Vaccini Covid, arrivano le prime dosi: quando partirà la campagna e come verranno somministrate

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, chiede alle Regioni di anticipare la campagna vaccinale anti-Covid in seguito all’aumento dei contagi. Il ministro ha inviato una comunicazione alle Regioni annunciando che le dosi dei vaccini arriveranno già la prossima settimana ed è quindi necessario “anticipare la campagna”.

Le consegne inizieranno il 25 settembre, con circa un milione di vaccini attesi. Bisognerà capire se si riuscirà a far partire le somministrazioni insieme a quelle del vaccino anti-influenzale, come nei piani del ministero, considerando i tempi stretti.

Vaccini covid e influenzale insieme

Schillaci, parlando a Rtl 102.5, si sofferma proprio sui due vaccini contro Covid e influenza: “Credo si potranno fare insieme, con due inoculazioni”. Il vaccino Covid aggiornato, annuncia il ministro, dovrebbe essere disponibile già dalla prossima settimana e la sua somministrazione è raccomandata per i fragili, gli over 60 e gli operatori sanitari.

Il vaccino, ricorda Schillaci, sarà gratis per tutti, anche le categorie che non rientrano tra quelle più a rischio. L’obiettivo è di puntare molto sulle farmacie e sui medici di medicina generale per la somministrazione delle dosi.

Per Schillaci nessun allarmismo

Schillaci parla anche del rientro a scuola e del rischio di aumento dei contagi, cercando di evitare ogni allarmismo: “È giusto che i ragazzi continuino ad andare a scuola, per cui nessun allarmismo e sicurezza”. Proprio sul tema della scuola c’è un tavolo tra i ministeri di Salute e Istruzione in corso e oggi “dovrebbero esserci i risultati finali”, con nuove norme di comportamento da seguire all’interno delle scuole.