Valeria Graci: ex marito, figlio, nuovo fidanzato e film dell’attrice comica

Valeria Graci è una comica ed attrice arrivata al successo con il duo Katia & Valeria. Poi, ha proseguito da sola la sua carriera in televisione partecipando a programmi televisivi ma anche al Cinema.

Valeria Graci: vita privata

Valeria Graci è nata il 22 agosto del 1980 a Milano. Inizia da giovane la strada da comica frequentando il Laboratorio Scaldasole di Milano. La sua carriera è iniziata al fianco di Katia Follesa ma poi le loro strade si sono divise. Nel 2001, è nato il duo comico Katia & Valeria insieme a Valeria Graci, facendo gavetta tra laboratori e cabaret. Il duo, poi, è riuscito a esibirsi sul piccolo schermo prendendo parte a Colorado Cafè su Italia 1 ma anche ad altri programmi in onda su Rai 2 e MTV. Nel 2004, il duo comico Katia & Valeria è entrato nel cast di Zelig Off e Zelig Circus, in onda su Canale 5 mentre, nel 2007, erano nel cast di Scherzi a Parte. Nel 2012, il duo comico si è sciolto.

In seguito, da sola entra nel cast di Made in Sud dove interpreta una simpaticissima Peppa Pig, mentre a Striscia La Notizia veste i panni di Masha e Orso. Nel 2015 conduce Paperissima Sprint e nel 2019, sempre su Rai1, prende parte a Io e te. Nel 2021 ha inoltre condotto il PrimaFestival, e nello stesso anno anche il Festival di Castrocaro. Nel febbraio 2022 c’è la reunion con Katia Follesa a Michelle Impossible condotto da Michelle Hunziker.

Valeria Graci: ex marito e figlio

Per tanto tempo è stata fidanzata con un uomo dal quale ha avuto un figlio, Pierluigi. Oltre poi alla separazione con il fidanzato, è stata affetta da ipertiroidismo, che le ha provocato anche problemi alla vista e all’udito.

Valeria Graci: nuovo fidanzato

Ultimamente, ha dichiarato rispetto a una nuova relazione: “La mia storia precedente è finita ormai da due anni, col mio ex stiamo impostando un rapporto sereno, anche se ho imparato che queste cose non sono mai semplici. E proprio quando non ci speravo più, ecco che mi sono innamorata. A quanto pare corrisposta”

Film dell’attrice comica

Da attrice ha partecipato con un ruolo nella fiction Don Luca c’è, mentre sul grande schermo è nel cine panettone Vacanze di Natale a Cortina, ma prende a parte a tante altre pellicole, come Baciato dalla fortuna, Sapore di te, Ma tu di che segno 6? e Bianco di Babbu.