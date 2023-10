Via libera al decreto Campi Flegrei, entro 3 mesi il piano di evacuazione

Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge con misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei. Lo ha annunciato il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci nel corso di in un punto stampa al termine del Cdm.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le misure urgenti di prevenzione del rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei

“L’impegno di spesa a copertura del provvedimento – ha spiegato musumeci illustrando il decreto legge sui Campi Flegrei – è di 52,2 milioni di euro, tutte risorse finanziarie approntate dallo Stato, dal governo. Abbiamo chiesto alla Regione Campania che però ha deciso di non partecipare, ha ritenuto di non doverlo fare, speriamo nelle prossime settimane cambi idea. In ogni caso noi andiamo avanti e intendiamo farlo in collaborazione con gli enti locali e con la prefettura”.

“È stato proposto di mantenere lo stato di allerta giallo”

“È chiaro”, ha detto ancora il ministro Musumesi, che quella relativa ai Campi Flegrei “è una condizione nella quale la stessa comunità scientifica non è andata oltre la corretta lettura dei dati che emergono dai tanti rilevatori sul territorio”. “È stato proposto di mantenere lo stato di allerta giallo, anche se tutti sappiamo che il fenomeno può essere in evoluzione, come potrebbe attenuarsi” ha detto ancora il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare.

“Serve prudenza in questo momento – ha aggiunto Musumeci –, non serve farsi prendere dal panico. Non dobbiamo sottovalutare quello che è accaduto e non dobbiamo neanche creare facile allarmismo. Il governo è intervenuto con prontezza, si tratta di misure di prevenzione che non porranno fine allo sciame sismico e al fenomeno del bradisismo, ma che consentiranno finalmente di poter conoscere meglio il fenomeno e di poter coordinare con le istituzioni locali il piano per ogni evenienza che dovesse presentarsi”.

Entro tre mesi sarà elaborato un piano di evacuazione

Il decreto legge prevede, inoltre, l’elaborazione, entro 3 mesi, di un piano di evacuazione per l’area dei Campi Flegrei che sarà messo a punto dal ministero per la Protezione Civile. Secondo il documento il Dipartimento della Protezione civile – in raccordo con la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, gli enti e le amministrazioni territoriali interessati – entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto elabora “uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare in caso di recrudescenza” delle fenomeno del bradisismo. La pianificazione sarà testata attraverso attività esercitative del servizio nazionale della Protezione civile.