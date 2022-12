Cesare Bocci torna in tv con Viaggio nella grande bellezza – La terra di Gerusalemme: la puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Cesare Bocci torna in tv con Viaggio nella grande bellezza – La terra di Gerusalemme: la puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5, domenica 18 dicembre.

Viaggio nella grande bellezza – La terra di Gerusalemme, Cesare Bocci torna su Canale 5: quando vederlo e ospiti

Dopo aver mostrato ai telespettatori le meraviglie di Città del Vaticano e altri luoghi italiani come Roma, Torino e Milano, Cesare Bocci è pronti a portare gli spettatori alla scoperta delle bellezze di Gerusalemme. In vista del Natale, infatti, l’attore e conduttore si è recato in Terra Santa, il luogo più sacro del mondo.

Nel corso della nuova puntata di Viaggio nella Grande Bellezza – La Terra di Gerusalemme, verranno mostrati il Mar Morto, la Fortezza di Masada, il Santo Sepolcro, la Grotta di Betlemme, la Città Vecchia, il Muro Occidentale, i vicoli del Suk. Inoltre, verranno trasmesse testimonianze di importante valore storico e culturale.

Il format andrà in onda nella serata di domenica 18 dicembre in prima visione su Canale 5.

I luoghi sacri per i cristiani

Per quanto riguarda la cultura e la fede cristiana, Gerusalemme – nota anche come Terrasanta o Terra Promessa – è fondamentale in quanto fu il luogo in cui nacque, predicò e fu crocifisso Gesù.

Tra le principali località considerate sacre dai cristiani, poi, possono essere citate: