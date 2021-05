Ieri a Piazzapulita è andato in onda un lungo dossier su Roma ai tempi di Virginia Raggi. Al termine è partito il dibattito ed è andata in scena una rissa verbale tra il conduttore Corrado Formigli e l’europarlamentare del MoVimento 5 Stelle Dino Giarrusso.

Il video di Giarrusso contro Formigli a Piazzapulita: “A te non piace la Raggi”, “Che palle! La giudico da cittadino di Roma”

Nello spezzone postato sul sito internet della trasmissione si sente Formigli che dice “Che palle”. Giarrusso dice: “Tu sei l’arbitro o giochi a interrompere?”. La risposta di Formigli è che lui è un cittadino di Roma e che giudica in base a questo. “Ci sono 159 progetti per 25 miliardi”, gli ricorda Giarrusso. E poi aggiunge: “A te non ti piace la Raggi”.

Piazzapulita ha pubblicato ieri una serie di servizi su Roma. Molti si sono lamentati nei commenti della pagina facebook della trasmissione: “ormigli ogni puntata è sempre peggio… e noi adesso con questi giornalai ci riassorbiamo l’accanimento contro la raggi 🙄🙄fino alle elezioni…. che palle! Ma basta , ormai sappiamo che i giornalisti e la vecchia politica vanno a braccetto…”. “Ennesima conferma in TV a La 7. M5S e la Raggi sono odiati da tutta l’informazione. Solo i cittadini possono salvare se stessi!”. “Incredibile la trasmissione di stasera, Formigli ha perso le staffe non ha lasciato parlare Giarrusso che si è comportato da vero signore insieme a Padellaro, persona educata e intelligente. Trasmissione semplicemente vergognosa”. “La Raggi nuoce gravemente alla salute di giornalisti faziosi e intellettualmente disonesti. A Corra’, dopo una puntata a inveire contro la Raggi e a sovrapporti costantemente a Giarrusso, prendi la pastiglietta per la pressione sul comodino prima della nanna eh… Nun me fa preoccupa'”. “Formigli Scorretto ! si vede che la Raggi ti sta sulle palle Se sei un conduttore devi essere anche imparziale ( tu non lo sei ) pecora chi ti segue . Ps non sono un simpatizzante dei 5”.