Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: anticipazioni ultima puntata. La seconda stagione ci sarà?

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: giovedì 10 novembre 2022 arrivano gli ultimi due episodi della prima stagione della serie tv. Visto il successo di ascolti, in molto si chiedono se ci sarà anche una seconda stagione.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: anticipazioni ultima puntata

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso è la nuova serie tv targata Rai 1 che sta andando in onda in prima serata a partire da giovedì 20 ottobre 2022. Il protagonista, interpretato da Massimiliano Gallo, è frutto dei romanzi dello scrittore napoletano Diego De Silva. Vincenzo Malinconico è un legale, civilista. Dunque, liberamente tratta dai romanzi Non avevo capito niente, Mia suocera beve e Divorziare con stile, editi da Einaudi, la serie diretta da Alessandro Angelini. “È un personaggio che ho amato subito” ha dichiarato Gallo, “ho amato la sua empatia, il suo modo di approcciarsi alla vita, la sua inerzia, il suo essere fermo rispetto al mondo che corre, questo essere non vincente per scelta, che in una società in cui tutti dobbiamo per forza apparire vincenti sui social lui non si preoccupa assolutamente di quello che la gente può dire, il che mi sembra un buon messaggio”.

Giovedì 10 novembre 2022 ci sarà l’ultima puntata della serie della prima stagione. Finale di stagione che si prospetta a sorpresa. Negli ultimi due episodi, l’avvocato Malinconico è alle prese con la sua travagliata vita sentimentale tra l’ex moglie Nives e la sua nuova fiamma Alessandra Persiano. Inoltre, Teicheuè, interrogato dagli inquirenti, si ostina a ripetere d’essere stato incastrato e chiede a Malinconico di difenderlo. Vincenzo viene contattato dalla moglie di un potente avvocato (Michele Placido), Veronica Starace Tarallo (Ana Caterina Morariu), che sembra essere attratta da lui e gli chiede di assisterla nella separazione dal marito. Quest’ultimo, però, determinato a vincere la causa offre a Malinconico una grossa somma di denaro in cambio della sua rinuncia alla difesa. Infine, Malinconico riesce finalmente a scoprire chi ha ucciso Brooke.

La seconda stagione ci sarà?

Dopo al fine della prima stagione e visti i successi di ascolto della serie tv, tutti si aspettano al conferma da parte della Rai per un proseguo quasi naturale. Ospite il mese scorso a “Unomattina in Famiglia”, Diego De Silva ha lanciato messaggi positivi addirittura sulla già produzione di nuovi episodi, segno che il progetto è al centro dei pensieri della Rai. “Quando quello che hai scritto diventa corpo, parole, gesti, c’è sempre una forma di spiazzamento e di emozione. Sono stato molto presente sul set con Massimiliano Gallo ed è stato un lavoro molto appassionante. Come autore devo dire che mi sento molto fortunato: non è facile trovare una corrispondenza del genere tra il personaggio della fiction e ciò che si è scritto”, ha dichiarato lo scrittore. Inoltre, De Silva ha affermato: “Siamo già al lavoro per una seconda stagione, i risultati sono incoraggianti”. Intanto, le puntate in replica sono disponibili su RaiPlay.

