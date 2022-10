Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: trama, cast, curiosità con Imma Tataranni, location e quante puntate sono

Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso: parte su Rai 1 in prima serata da giovedì 20 ottobre la nuova fiction.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: la muova fiction della Rai è pronta a partire in prima serata da giovedì 20 ottobre 2022. La curiosità è che il protagonista è legato a un personaggio già visto sempre sulla Rai.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: trama e il legame con Imma Tataranni

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso è la nuova serie tv targata Rai 1 che va in onda in prima serata a partire da giovedì 20 ottobre 2022. Il protagonista, interpretato da Massimiliano Gallo, è frutto dei romanzi dello scrittore napoletano Diego De Silva. Vincenzo Malinconico è un legale, civilista. Dunque, liberamente tratta dai romanzi Non avevo capito niente, Mia suocera beve e Divorziare con stile, editi da Einaudi, la serie diretta da Alessandro Angelini.

Malinconico è il marito di Imma Tataranni che abbiamo già visto sempre su Rai 1. In realtà il protagonista di questa nuova serie è n avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato. Così lo presenta la Rai: ” Capace di dire cose grosse con l’aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l’amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza. Malinconico trascina il pubblico nelle sue vicende sgangherate e irrisolte mostrando il mondo attraverso uno sguardo ironico e autentico, costringendo a pensare, ridendo. Avvocato d’insuccesso, forse più psicologo che avvocato”.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: cast

Il protagonista principale è senza dubbio Massimiliano Gallo. Tuttavia, il pacchetto di attori si presenta ricco e con nomi interessanti come Michele Placido e Francesco Di Leva. Di seguito, ecco il cast completo della serie tv:

Massimiliano Gallo: Vincenzo Maliconico

Denise Capezza: Alessandra Persiano

Francesco Di Leva: Francesco Tricarico

Teresa Saponangelo: Nives

Giovanni Ludeno: Espedito Lenza

Luca Gallone: Benny La Calamita

Chiara Celotto: Alagia

Francesco Cavallo: Alfredo Malinconico

Ana Caterina Morariu: Veronica Starace Tarallo

Giacomo Rizzo: Giustino Talento

Lina Sastri: Assunta

Michele Placido: Ugo Maria Starace Tarallo

Gianfelice Imparato: Romolo Sesti Orfeo

Carlo Massarini: Mister Fantasy

Location e quante puntate sono

Le puntate in totale della prima stagione sono 8 e durano circa un’oretta. Si parte il 20 ottobre in prima serata con l’appuntamento fissato per ogni giovedì fino alla fine. Le riprese sono state fatte tra Salerno (il Tribunale, la stazione marittima, la Villa comunale, il Palazzo Sant’Agostino, il Palazzo Genovese, il chiostro del Duomo, il lungomare cittadino e il centro storico), la costiera amalfitana (Cetara e Vietri sul Mare). Altre location sono state Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Roma.

