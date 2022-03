Vladimir Luxuria: fidanzato, vero nome, altezza e quanto guadagna

Chi è Vladimir Luxuria, il personaggio televisivo ed ex politica italiana che sarà opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi insieme a Nicola Savino.

Vladimir Luxuria: vero nome, altezza, biografia e formazione

Vladimir Luxuria è nata il 24 giugno 1965 a Foggia e ha 56 anni. Nata uomo e registrata all’anagrafe con il nome di Wladimiro Guadagno, ha vissuto un’infanzia difficile in quanto non si è mai sentita a proprio agio con la sua natura. E, a cavallo tra gli anni ’60, ’70 e ’80, l’idea che un uomo potesse rifiutare il suo sesso e desiderare di diventare donna rappresentava una realtà quasi inconcepibile.

A causa delle difficoltà vissute nel corso degli anni, intervistata a La Zanzara, ha ammesso di aver lavorato come prostituta e di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, nel salotto di Barbara d’Urso, ha raccontato di aver subito numerose aggressioni come quella documentata dal lei stessa attraverso una foto condivisa sul suo account Instagram. In questa circostanza specifica, venne aggredita da alcuni ragazzi mentre si trovava nella metropolitana di Milano.

Per quanto riguarda la sua formazione, dopo il diploma, si è trasferita a Roma e si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con 110 e lode.

Carriera da attivista, trasformazione in personaggio pubblico e quanto guadagna

In ambito professionale, Vladimir Luxuria è stata un’ex politica italiana ma anche attivista, attrice, conduttrice e personaggio televisivo.

Negli anni ’80, è diventata attivista e ha cominciato a militare nel movimento LGBT, collaborando con lo storico Circolo di cultura omosessuale Mario Meli. Del circolo, è diventata direttrice negli anni ’90. Nel 1994, poi, è stata una degli organizzatori del primo Gay Pride d’Italia, insieme a Imma Battaglia.

Da attrice, è apparsa nel film Come mi vuoi di Carmine Amoroso e, dal 2000, recita in piece teatrali. In televisione, è stata ospite fissa del Maurizio Costanzo Show tra il 1999 e il 2005; ha condotto One Shot Evolution e L’isola di Adamo ed Eva (2015); è stata naufraga de L’Isola dei Famosi nel 2008 e invita del reality nel 2009; è stata opinionista del Grande Fratello nel 2014. Nel 2019, è stata anche ospite temporanea del GF Vip di Barbara d’Urso e ha partecipato a Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Nel 2022, sarà nuovamente opinionista de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, insieme a Nicola Savino.

Chi è Vladimir Luxuria? Vita privata, fidanzato, operazioni

A 16 anni, Vladimir Luxuria ha avuto la sua prima storia d’amore che, tuttavia, è finita a causa della vergogna provata dal partner nei confronti della donna.

Tempo dopo, ha raccontato di aver avuto una relazione clandestina con un politico di centrodestra, sottolineando le difficoltà dell’uomo di uscire allo scoperto. Nel 2017, a Novella 2000, ha raccontato di avere una nuova relazione ma non ha mai svelato quale fosse l’identità del compagno.

Nell’estate 2020, infine, ha avuto un flirt con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Gennaro Siciliano.

Nel corso degli anni, Vladimir Luxuria si è sottoposta ad alcuni interventi chirurgici per sentirsi bene con il suo corpo. Tra questi, figurano un’operazione di elettrocoagulazione, rinoplastica e mastoplastica. Ha deciso, tuttavia, di non completare la transizione per diventare una donna e, infatti, non ha subito una vaginoplastica.