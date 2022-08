Vuelta 2022: percorso, partecipanti, diretta tv e in streaming della corsa

Vuelta 2022: si parte con la corsa spagnola che vede impiegati un grande numero di ciclisti battagliarsi per raggiungere la vittoria finale.

Vuelta 2022: venerdì 19 agosto si parte con la famosa gara di ciclismo spagnola che vedrà affrontarsi un grande numero di sportivi sulle due ruote. Diverse sono le tappe che porteranno alla conclusione nel mese di settembre.

Vuelta 2022: percorso e partecipanti

La Vuelta 2022 inizia venerdì 19 agosto e si concluderà domenica 11 settembre. In tutto sono presenti al via 23 squadre e 184 corridori. Ecco l‘elenco completo con partecipanti e squadre:

Jumbo-Visma

1) Primoz Roglic

2) Edoardo Affini

3) Rohan Dennis

4) Robert Gesink

5) Chris Harper

6) Sepp Kuss

7) Sam Oomen

8) Mike Teunissen

AG2R Citroen Team

11) Ben O’Connor

12) Clément Champoussin

13) Jaakko Hanninen

14) Bob Jungels

15) Nans Peters

16) Nicolas Prodhomme

17) Antoine Raugel

18) Andrea Vendrame

Astana Qazaqstan Team

21) Miguel Angel Lopez

22) Samuele Battistella

23) David De La Cruz

24) Yevgeniy Fedorov

25) Alexey Lutsenko

26) Vincenzo Nibali

27) Vadim Pronskij

28) Harold Tejada

Bahrain Victorious

31) Mikel Landa

32) Santiago Buitrago

33) Gino Mader

34) Wout Poels

35) Luis Leon Sanchez

36) Jasha Sutterlin

37) Fred Wright

38) Edoardo Zambanini

Bora-Hansgrohe

41) Sam Bennett

42) Matteo Fabbro

43) Sergio Higuita

44) Jai Hindley

45) Wilco Kelderman

46) Jonas Koch

47) Ryan Mullen

48) Danny Van Poppel

Cofidis

51) Jesus Herrada

52) Bryan Coquard

53) Davide Cimolai

54) Thomas Champion

55) Ruben Fernandez

56) José Herrada

57) Rémy Rochas

58) Davide Villella

EF Education-EasyPost

61) Rigoberto Uran

62) Jonathan Klever Caicedo

63) Hugh John Carthy

64) Esteban Chaves

65) Merhawi Kudus

66) Mark Padun

67) James Shaw

68) Julius Van Den Berg

Groupama-FDJ

71) Thibaut Pinot

72) Bruno Armirail

73) Fabian Lienhard

74) Rudy Molard

75) Quentin Pacher

76) Sébastien Reichenbach

77) Miles Scotson

78) Jake Stewart

Ineos Grenadiers

81) Richard Carapaz

82) Dylan Van Baarle

83) Tao Geoghegan Hart

84) Ethan Hayter

85) Luke Plapp

86) Carlos Rodriguez

87) Pavel Sivakov

88) Ben Turner

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

91) Jan Bakelants

92) Jan Hirt

93) Julius Johansen

94) Louis Meintjes

95) Domenico Pozzovivo

96) Rein Taaramae

97) Gerben Thijssen

98) Boy Van Poppel

Israel-Premier Tech

101) Michael Woods

102) Patrick Bevin

103) Alessandro De Marchi

104) Itamar Einhorn

105) Chris Froome

106) Omer Goldstein

107) Carl Fredrik Hagen

108) Daryl Impey

Lotto Soudal

111) Thomas De Gendt

112) Cédric Beullens

113) Filippo Conca

114) Steff Cras

115) Jarrad Drizners

116) Kamil Malecki

117) Harry Sweeny

118) Maxim Van Gils

Movistar Team

121) Alejandro Valverde

122) Mathias Norsgaard

123) Lluis Mas

124) Enric Mas

125) Gregor Muhlberger

126) Nelson Oliveira

127 José Joaquin Rojas

128) Carlos Verona

Quick-Step Alpha Vinyl Team

131) Julian Alaphilippe

132) Rémi Cavagna

133) Dries Devenyns

134) Remco Evenepoel

135) Fausto Masnada

135) Pieter Serry

137) Ilan Van Wilder

138) Louis Vervaeke

Team BikeExchange-Jayco

141) Simon Yates

142) Gregory Lawson Craddock

143) Luke Durbridge

144) Kaden Groves

145) Lucas Hamilton

146) Michael Hepburn

147) Kelland O’Brien

148) Callum Scotson

Team DSM

151) Thymen Arensman

152) Nikias Arndt

153) Marco Brenner

154) John Degenkolb

155) Mark Donovan

156) Jonas Hvideberg

157) Joris Nieuwenhuis

158) Henri Vandenabeele

Trek-Segafredo

161) Julien Bernard

162) Dario Cataldo

163) Kenny Elissonde

164) Daan Hoole

165) Alex Kirsch

166) Juan Pedro Lopez

167) Mads Pedersen

168) Antonio Tiberi

UAE Team Emirates

171) Marc Soler

172) Pascal Ackermann

173) Ivo Oliveira

174) Juan Ayuso

175) Joao Almeida

176) Brandon McNulty

177) Juan Sebastian Molano

178) Jan Polanc

Alpecin-Deceuninck

181) Tim Merlier

182) Floris De Tier

183) Jimmy Janssens

184) Xandro Meurisse

185) Robert Stannard

186) Lionel Taminiaux

187) Gianni Vermeersch

188) Jay Vine

Burgos-BH

191) Jetse Bol

192) Oscar Cabedo

193) José Manuel Diaz

194) Jesus Ezquerra

195) Angel Madrazo

196) Daniel Navarro

197) Ander Okamika

198) Manuel Penalver

Equipo Kern Pharma

201) Roger Adrià

202) Urko Berrade

203) Héctor Carretero

204) Francisco Galvan

205) Raul Garcia

206) Pau Miquel

207) José Felix Parra

208) Vojtech Repa

Euskaltel-Euskadi

211) Mikel Bizkarra

212) Xabier Azparren

213) Ibai Azurmendi

214) Joan Bou

215) Carlos Canal

216) Mikel Iturria

217) Gotzon Martin

218) Luis Angel Maté

Team Arkéa-Samsic

222) Anthony Delaplace

223) Élie Gesbert

224) Thibault Guernalec

225) Simon Guglielmi

226) Daniel McLay

227) Lukasz Owsian

228) Clément Russo

Ecco invece le tappe con le rispettive date:

Venerdì 19 agosto, tappa 1: Utrecht – Utrecht 23.2 km (cronometro a squadre)

Sabato 20 agosto, tappa 2: Hertogenbosch – Utrecht (175.1 km)

Domenica 21 agosto, tappa 3: Breda – Breda 193.2 km

Martedì 23 agosto, tappa 4: Vitoria – Laguardia 153.5 km

Mercoledì 24 agosto, tappa 5: Irún – Bilbao 187 km

Giovedì 25 agosto, tappa 6: Bilbao – Pico Jano – S. Miguel de Aguayo 180 km

Venerdì 26 agosto, tappa 7: Camargo – Cistierna 190.1 km

Sabato 27 agosto, tappa 8: Pola de Laviana – Yernes y Tameza 154.5 km

Domenica 28 agosto, tappa 9: Villaviciosa – Les Praeres – Nava 175.5 km

Martedì 30 agosto, tappa 10: Elche – Alicante 31.1 km (cronometro individuale)

Mercoledì 31 agosto, tappa 11: Murcia – Cabo de Gata 193 km

Giovedì 1 settembre, tappa 12: Salobreña – Peñas Blancas – Estepona 195.5 km

Venerdì 2 settembre, tappa 13: Ronda – Montilla 171 km

Sabato 3 settembre, tappa 14: Montoro – Sierra de La Pandera 160.3 km

Domenica 4 settembre, tappa 15: Martos – Sierra Nevada: 148.1 km

Martedì 6 settembre, tappa 16: Sanlúcar de Barrameda – Tomares: 188.9 km

Mercoledì 7 settembre, tappa 17: Aracena – Monasterio de Tentudía 160 km

Giovedì 8 settembre, tappa 18: Trujillo – Alto del Piornal 191.7 km

Venerdì 9 settembre, tappa 19: Talavera – Talavera: 132.7 km

Sabato 10 settembre, tappa 20: Moralzarzal – Puerto de Navacerrada (175.5 km)

Domenica 11 settembre, tappa 21: Las Rozas – Madrid 100.5 km

Diretta tv e in streaming della corsa

L’evento sarà solo un’esclusiva di Eurosport e Discovery+. Dunque, per seguire la corsa sarà necessario collegarsi sulla piattaforma Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

