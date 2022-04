Warner Bros, è in arrivo una nuova piattaforma streaming: quando in Italia e quali i contenuti

Warner Bros è la nuova piattaforma streaming di intrattenimento che nasce dalla fusione di importanti società nel settore cinematografico. Il nuovo accordo è stato siglato con cifre da capogiro.

Warner Bros, è in arrivo una nuova piattaforma streaming

Nasce una nuova piattaforma streaming: Warner Bros. Si tratta della fusione di società importanti come Warner Media, HBO Max e Discovery. L’accordo è stato chiuso a 40 miliardi di euro ed è stato siglato tra Warner Media, la divisione Usa di AT&T nel settore dell’intrattenimento, e Discovery.

“L’annuncio di oggi rappresenta una pietra miliare per tutti i nostri azionisti, distributori, inserzionisti, partner creativi e, soprattutto, per i consumatori a livello globale” ha dichiarato il nuovo Ceo, David Zaslav. “Grazie a tutti i nostri asset e al modello di business diversificato, la nuova piattaforma offre il più completo portfolio di contenuti al mondo, film, brand televisivi e streaming” sono state le sue parole.

Si metteranno insieme oltre 73,8 milioni di abbona di Warner Media ed HBO Max con 22 milioni di abbonati di Discovery e Discovery Puls. Un esercito di utenti che si trasferiranno sui nuovi canali che verranno proposti.

Quando in Italia e quali i contenuti

I contenuti della nuova piattaforma streaming dell’intrattenimento ben presto arriverà in Italia in questa nuova forma e con un’offerta che spazierà dalle news, allo sport, fino al cinema e alle serie TV, con l’accesso a canali come: Discovery Channel, discovery+, Warner Bros. Entertainment, Cnn, Cnn+, Dc, Eurosport, Hbo, Hbo Max, Hgtv, Food Network, Investigation Discovery, Tlc, Tnt, Tbs, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim e Turner Classic Movies.

