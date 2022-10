070 Renato Zero in tv: scaletta delle canzoni e degli ospiti dello spettacolo

070 Renato Zero in tv: arriva lo spettacolo dell'artista in tv con due serate evento sulla Mediaset. Ecco di cosa si tratta.

070 Renato Zero in tv: arriva lo spettacolo dell’artista in tv in prima serata. Due eventi previsti per la televisione che racchiudono una serie di concerti tenuti dall’artista tra fine settembre ed inizio ottobre.

070 Renato Zero in tv: scaletta delle canzoni

Renato Zero si esibito in una serie di concerti al Circo Massimo di Roma: da 23 al 25 settembre, poi il 28, il 30 e il primo ottobre. Lo spettacolo montato per la tv racchiude i momenti salienti di questi concerti. Ci saranno due serate in tv dal titolo 070 Renato Zero, il 26 ottobre e il 2 novembre. Se lo zero richiama il suo nome, il 70 indica gli anni compiuti dall’artista nel 2020.

L’artista si esibito con una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra di 50 elementi. Tra i brani in scaletta dello spettacolo che andrà in onda il 26 ottobre, dalle 21:25 su Canale 5 ci saranno : Il mercato di stelle, Per non essere così, Mai più da soli, Viaggia, Cercami, Emergenza Noia, Sogni di lotta, Che fretta c’è, Dimmi chi dorme accanto a me, Questi anni miei, La culla è vuota, Magari, Figli tuoi, Madame, Chi, Via dei martiri, Ufficio reclami, Triangolo, Si sta facendo notte, Rivoluzione, Quanto ti amo, Tutti sospesi, Quattro passi nel blu, La vetrina, Amico assoluto.

Gli ospiti dello spettacolo

Tanti sono gli artisti che sono stati invitati da Zero per la sua serie di concerti. Gli ospiti previsti nello spettacolo in onda sempre il 26 ottobre sono: Stefano Bollani, Giorgio Panariello, Diodato, Alex Britti, Jovanotti, J-Ax, Madame, Marco Masini, Morgan, Fabrizio Moro, Michele Zarrillo e Amedeo Minghi.