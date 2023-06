Turisti spericolati

Che brutta fine per quelli che erano nel sottomarino e volevano vedere il relitto del Titanic. Ma chi glielo ha fatto fare?

Ombretta Onesti

via email

Gentile lettrice, credo che molti si pongano la stessa domanda. Dei gusti personali non si discute, ma si può discutere di altri aspetti. Due delle vittime componevano l’equipaggio: un anziano marinaio francese e il fondatore americano dell’azienda che operava il batiscafo. Gli altri tre erano il miliardario britannico Hamish Harding, 58 anni, il miliardario pakistano Shahzada Dawood e il figlio di quest’ultimo, il 19enne Suleman, che pare fosse terrorizzato e sia andato solo per le insistenze del padre. Prezzo: 250.000 dollari a testa. Forse ci sono modi migliori per spendere i soldi, ma questa è una considerazione “moralista”. Uno dei punti controversi è la qualità del mezzo. Un ingegnere navale mi dice che un sommergibile atomico può raggiungere al massimo i 500 metri sotto il livello del mare. Il relitto del Titanic si trova a 4.000 metri. A quelle profondità solo i batiscafi possono resistere alla pressione, ma ognuno è costruito diversamente, secondo gli utilizzi che se ne vogliono fare. Stando ad alcuni esperti, il Titan era costruito con tecnologie obsolete e inadatte alla missione. I costi enormi della ricerca di eventuali superstiti sono un altro aspetto controverso: è lecito che la comunità paghi per l’ardimento irragionevole di alcuni? La stessa domanda si pone quando turisti in cerca di sensazioni forti si avventurano in territori di guerriglia e vengono rapiti. Il loro Paese dovrà pagare un riscatto: è giusto? Lascio ai lettori la risposta.

