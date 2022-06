A casa tutti bene, film: trama, cast e la Serie Tv del regista Gabriele Muccino

A casa tutti bene, film: l’opera prima di Gabriele Muccino è uscita al cinema nel 2018. Dopo un paio di anni è arrivata anche la serie tv che è stata rinnovata anche per una seconda stagione.

A casa tutti bene, film: trama

A Casa tutti bene è un film del 2018 di Gabriele Muccino. La trama del film intreccia diverse storie di una grande famiglia sull’Isola di Ischia. In occasione delle nozze d’argento, Alba e Pietro riuniscono, sull’isola dove si sono ormai ritirati, tutta la famiglia per un pranzo nella loro villa. A causa del maltempo, gli invitati sono costretti a trattenersi e a convivere sotto lo stesso tetto più del previsto

A casa tutti bene, film: cast

Un film corale con un cast davvero d’eccezione e con nomi importanti. Stefania Sandrelli e Ivano Marescotti nei panni dei due genitori che festeggiano l’anniversario. Poi, ci sono: Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore che interpretano i tre figli Paolo, Carlo e Sara. Ma ci sono anche Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Gian Marco Tognazzi, Valeria Solarino, Sandra Milo, Giulia Michelini.

La Serie Tv

Il successo del film ha portato lo sviluppo della serie tv che è stata da poco rinnovata anche per una seconda stagione. La seconda stagione riprende poco dal finale della prima, nel quale Ginevra è rimasta coinvolta in un tragico incidente. La compagna di Carlo ha scoperto la verità sulla famiglia Ristuccia, e non volendo rendersene complice decide di scappare. Carlo, pensando che possa rivelare le colpe della madre alla polizia, la rincorre con la macchina ma Ginevra perde il controllo dell’auto e finisce oltre il guardrail. Il cast della serie è diverso da quello del film:

Laura Morante è Alba

è Alba Francesco Scianna è Carlo

è Carlo Silvia D’Amico è Sara

è Sara Simone Liberati è Paolo

è Paolo Federico Ielapi è Giovanni

è Giovanni Alessio Moneta è Riccardo

è Riccardo Emma Marrone è Luana

è Luana Paola Sotgiu è Maria Mariani

è Maria Mariani Laura Adriani è Ginevra

è Ginevra Antonio Folletto è Diego

Le riprese della seconda stagioni inizieranno già in estate 2022 e potrebbe andare in onda tra la fine dell’anno e l’inizio del 2023. Intanto, la prima stagione è stata premiata come Miglior Serie dell’anno, Sky ha conquistato un Nastro d’Argento come produttore della serie.