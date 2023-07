A Roma crollano tre alberi in pieno centro e Gualtieri si ricorda della manutenzione

Cadono tre alberi in pieno centro a Roma, vicino piazza Venezia: la giunta Gualtieri decide di avviare i controlli sui pini di tutta la zona.

Dovevano cadere tre alberi prima che la giunta capitolina decidesse di far partire le indagini per verificare lo stato di salute degli alberi dell’area di piazza Venezia e dei Fori Imperiali. Nella mattinata il cedimento di un pino (alto 25 metri e di circa 80 anni) ha comportato il crollo anche di due cipressi in piazza San Marco, proprio nel pieno centro della Capitale.

Il crollo, legato al cedimento delle radici, non ha causato ferimenti né danni. Il sindaco, Roberto Gualtieri, è quindi andato a piazza San Marco per un sopralluogo insieme all’assessora all’Agricoltura, Sabrina Alfonsi. Il Dipartimento tutela ambiente segnala la presenza di un fungo cariogeno nella parte centrale del fusto e assicura che il pino era stato sottoposto a controlli e prove di trazione nel 2020: l’esame aveva indicato buone condizioni di salute e stabilità.

Cadono tre alberi in centro, poi partono i controlli

Nel 2022, poi, il pino era stato trattato con endoterapia contro la cocciniglia tartaruga. Controlli che, evidentemente, non sono bastati. Attaccano i 5 Stelle, con i consiglieri capitolini Daniele Diaco e Linda Meleo che sottolineano come gli alberi siano caduti “a un passo dai tanti romani e turisti che in questi giorni affollano l’area di piazza Venezia”.

Da oggi partiranno le indagini e le prove di trazione sui pini presenti su tutto il quadrante: esami che verranno poi estesi all’area di piazza Venezia e di via dei Fori Imperiali. “Intensifichiamo le azioni di prevenzione e di cura delle alberature della città, a partire dalle zone di maggiore frequentazione”, afferma Alfonsi. Peccato non aver intensificato i controlli prima del crollo.