Alessandro Egger, chi è? Età, genitori, Ballando con le Stelle, vita privata, fidanzata e figli del bambino delle barrette Kinder

Chi è Alessandro Egger, il concorrente di Ballando con le Stelle che gareggia in coppia con la ballerina professionista Tove Villfor e che è stato per anni il volto delle barrette Kinder?

Nato il 6 settembre 1991 a Belgrado, in Serbia, Alessandro Egger è figlio di Cristina Egger, che si vanta del titolo di Gran Dama della Real Casa Savoia. All’età di sei anni, si è trasferito con la famiglia a Como. Successivamente ha vissuto anche a Londra e a Milano, città che gli ha consentito di realizzare il suo sogno di diventare un modello. Negli anni, ha sfilato per brando come Dolce & Gabbana e Versace.

Il suo esordio come modello è avvenuto quanto Egger aveva appena 13 anni: è stato scelto, infatti, come il nuovo volto della Kinder diventando appunto il bambino delle barrette Kinder.

Ha intrapreso, poi, anche la carriera di attore prendendo parte a progetti come Un medico in famiglia, Shades of Truth e The Band.

Nel 2017, ha preso parte a Pechino Express gareggiando in coppia con la madre mentre, nel 2022, è tra i concorrenti di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Al talent, si esibisce in coppia con la ballerina professionista Tove Villfor.

Vita privata, fidanzata e figli del bambino delle barrette Kinder

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandro Egger è legato sentimentalmente da circa un decennio alla modella rumena Madalina Doroftei. La coppia non è sposata e, al momento, non ha figli.

Il modello, inoltre, è noto anche per i suoi video in sui si esibisce nella sua versione femminile ossia la drag queen Alessandra. Il profilo Instagram di Egger, poi, è seguito da oltre 120 mila followers. Sulla piattaforma, condivide scatti artistici e professionali e anche foto delle vacanze trascorse insieme alla compagna.