Alice De Carlo: anni, fidanzato, Doc e carriera dell’attrice di Ognuno è perfetto

Chi è Alice De Carlo, l’attrice che ha preso parte a Doc – Nelle tue mani e ha recitato in Ognuno è perfetto.

Alice De Carlo: anni, Doc e carriera dell’attrice di Ognuno è perfetto

Alice De Carlo è nata a Roma nel 1996 e ha 25 anni. Ha intrapreso la sua carriera da attrice quasi per caso, dopo aver partecipato a un provino per mettersi alla prova in un contesto diverso dalla sua quotidianità. Da quel momento, però, la vita della giovane è radicalmente cambiata, raggiungendo il successo e ottenendo numerose soddisfazioni.

L’attrice si è fatta conoscere dal pubblico italiano recitando nella miniserie Rai Ognuno è perfetto. Nella fiction, infatti, interpreta Tina, una giovane albanese affetta dalla sindrome di Down che lavora nel reparto packaging di una fabbrica di cioccolato. Successivamente è apparsa anche nella serie televisiva Doc – Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero. In questo progetto, ricopre il ruolo della sorella gemella del dottore Lorenzo, il cui volto è dell’attore Gianmarco Saurino.

La giovane artista, proprio come il personaggio di Tina, è affetta da Sindrome di Down ma la sua condizione non ha mai rappresentato per lei né un ostacolo né un problema. A questo proposito, infatti, durante un’interviste, De Carlo ha dichiarato: “Me ne frego di avere un cromosoma in più o in meno. Sono una ragazza normale, che vive come tutte le altre”.

Vita privata, fidanzato, Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alice De Carlo ha una relazione sentimentale con l’attore Gabriele Di Bello. I due artisti hanno recitato insieme nella fiction Rai Ognuno è perfetto: l’attore, infatti, recitava nel ruolo di Rick.

La storia d’amore tra Alice e Gabriele è nata nel 2016 mentre entrambi si trovavano sul set del docu-reality Hotel 6 stelle e, da allora, procede in modo intenso e spensierato.

L’attrice è particolarmente attiva su Instagram e vanta un seguito di circa 9.000 followers con i quali condivide scatti legati sia alla sua vita professionale che alla sua vita privata.