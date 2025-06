Allerta caldo, torna l’emergenza in 7 città italiane: il bollettino del ministero della Salute

Scatta l'allerta arancione per il caldo: da martedì 24 giugno livello 2 di emergenza in sette città italiane.

L’inizio di settimana porta con sé il ritorno dell’emergenza caldo. Aumentano le ondate di calore, secondo quanto previsto dal bollettino del ministero della Salute. Già da domani, martedì 24 giugno, sono sette le città in cui l’allerta raggiunta è quella di livello 2, arancione. Mercoledì si salirà invece a 12 città in cui le condizioni metereologiche possono rappresentare un rischio per la salute di bambini, anziani e fragili. Vediamo cosa dice il bollettino del ministero sulle ondate di calore per i prossimi giorni.

Emergenza caldo, scatta l’allerta nelle città italiane

Come detto, nella giornata di martedì l’allerta arancione, di livello 2, riguarderà sette città: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Perugia e Torino. Il numero di città coinvolte nell’allerta sale invece nella giornata di mercoledì. Saranno 12 ad avere il bollino arancione: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona.

Nella giornata di domani si segnalano anche diverse allerte gialle, di livello 1, vale a dire una condizione di pre-allerta che fa pensare a un possibile allarme per i giorni successivi. Martedì l’allerta gialla riguarderà le città di Ancona, Cagliari, Frosinone, Messina, Milano, Palermo, Pescara, Rieti, Roma e Verona. Per la giornata di mercoledì, l’allerta gialla riguarda: Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste e Viterbo.