Arena Suzuki ’60 ’70’ ’80 e…’90, terza serata: scaletta canzoni, ospiti e diretta tv dell’evento

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: continuano gli appuntamenti dell’evento musicale diviso per tre serate. Si è iniziato sabato 17 settembre 2022 in onda su Rai 1 con la conduzione di Amdeus. Anche per il terzo ed ultimo appuntamento sono previsti tanti cantanti italiani ed internazionali che saliranno sul palco dell’Arena di Verona.

Arena Suzuki ’60 ’70’ ’80 e…’90, terza serata: scaletta canzoni ed ospiti

“Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90” è un programma di Rai diviso su tre serate. Si è iniziato sabato 17 e si continua sabato 24 settembre 2022 con tanti artisti ed ospiti dall’Arena di Verona. Durante le tre serate ci saranno 46 artisti, tra italiani e internazionali. A condurre c’è Amadeus che è affiancato da Massimo Alberti in ognuna delle serate previste. I due faranno anche i dj.

Per il terzo ed ultimo appuntamento gli artisti che saliranno sul palco sono: Max Pezzali e Mauro Repetto (883) Con “Nord Sud Ovest Est”, Bonnie Tyler Con “Total Eclipse Of The Heart”, Sister Sledge Con “We Are Family”, Patty Pravo con “E Dimmi Che Non Vuoi Morire”, Snap! con “Rhythm Is A Dancer”, Al Bano Con “Nel Sole”, Corona Con “The Rhythm Of The Night”, Patrick Hernandez Con “Born To Be Alive”, P. Lion Con “Happy Children, Crystal Waters Con “Gipsy Woman”, Los Locos Con “Macarena”, Neja con “Restless”, Michele Zarrillo Con “Cinque Giorni”, Nathalie dei Soundlovers con “Surrender”, Limahl con “Never Ending Story”.

La diretta tv dell’evento

Oltre al live in presenza, sarà possibile seguire l’evento musicale anche in diretta tv e in streaming. Prevista la messa in onda in prima serata su Rai 1 e la diretta streaming sull’app di RaiPlay. Le tre puntate sono state pre-registrate tra il 12 e il 14 settembre e hanno visto una grandissima affluenza all’Arena di Verona. Radio 2 è la radio partner dell’evento.