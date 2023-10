Arena Suzuki dai 60 ai 2000, ultima puntata su Rai 1: programma e scaletta degli artisti

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 arriva in prima serata su Rai 1 per l’ultimo appuntamento per un evento musicale che per il terzo anno consecutivo è organizzato all’Arena di Verona. Tanti ospiti e cantanti internazionali si esibiranno.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000, ultima puntata su Rai 1: programma

Arriva in tv lo spettacolo Arena Suzuki dai 60 ai 2000 con l’ultima puntata del 4 ottobre 2023. Dall’Arena di Verona torna la gande musica internazionale e nazionale protagonista con la conduzione di Amadeus. Dopo i grandi successi del 2021 e del 2022, quest’anno si aggiungono all’evento gli anni 2000, per far così rivivere 50 anni di grandi hit della musica italiana e internazionale. Nelle precedenti serate l’hashtag #ArenaSuzuki è stato un trending topic su X. L’evento della terza serata va andrà in onda il 4 ottobre su Rai 1, a partire dalle 21.20. Ovviamente sarà possibile seguirlo anche in streaming sull’app di RaiPlay.

La scaletta degli artisti

Tra gli ospiti di stasera, sono stati annunciati in particolare Natalie Imbruglia e Michele Zarrillo. Ecco la scaletta e l’ordine di apparizione dei cantanti che si esibiranno per l’ultimo appuntamento dell’evento musicale: