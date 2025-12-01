Arriva la tredicesima: quando viene pagata, a quanto ammonta e quali sono gli altri bonus di dicembre

Una mini-guida sulla tredicesima: quando arriva a lavoratori e pensionati, come calcolare l'importo e quali sono gli altri bonus di dicembre.

Tredicesima in arrivo per 36 milioni di italiani. Con il mese di dicembre si avvicina anche l’erogazione della cosiddetta gratifica natalizia, lo stipendio aggiuntivo per lavoratori e pensionati. Quest’anno, secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, la tredicesima andrà a 16,3 milioni di pensionati e a 19,7 milioni di lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato.

La gratifica natalizia andrà quindi a pensionati e lavoratori, ma anche per l’erario ci sono buone notizie, con un gettito Irpef aggiuntivo stimato in 13,8 milioni. Per l’Inps, le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati l’impegno economico sarà pari a 55,9 miliardi, mentre agli italiani arriveranno 42 miliardi di euro netti.

La provincia con il maggior numero di beneficiari della tredicesima è quella di Roma, con 2,75 milioni di persone che riceveranno lo stipendio aggiuntivo. Seguono Milano (2,48 milioni), Napoli (1,42 milioni) e Torino (1,4 milioni). Le province con meno beneficiari sono: Vibo Valentia (74.300), Enna (71.500) e Isernia (43.650). Vediamo come si calcola la tredicesima, quando arriva e quali sono gli altri bonus di dicembre.

Come si calcola la tredicesima

Per sapere a quanto corrisponde l’importo della tredicesima, i lavoratori dipendenti devono moltiplicare la retribuzione mensile lorda per i mesi lavorati e poi dividere per 12. Si considerano i mesi lavorati quelli con almeno 15 giorni di attività svolta. L’importo netto della gratifica natalizia sarà più basso rispetto agli altri mesi perché non si applicano le detrazioni per il lavoro o per i carichi familiari. L’importo della tredicesima dei pensionati è invece corrispondente a una mensilità in più del trattamento percepito.

Quando arriva la tredicesima

Ogni categoria ha regole diverse, per cui non c’è una data uguale per tutti i lavoratori e i pensionati per l’erogazione della tredicesima. In linea di massima, viene pagata prima delle festività natalizie e comunque entro la fine di dicembre. Per la Pubblica amministrazione, l’accredito è previsto il 15 dicembre insieme alla retribuzione ordinaria del mese.

Nel settore privato, la data dipende dai singoli contratti collettivi nazionali, ma teoricamente il pagamento è previsto prima di Natale. In alcuni casi viene accreditata tra il 10 e il 15 dicembre, in altri tra il 15 e il 24. Per i pensionati l’erogazione è prevista con l’assegno di dicembre, quindi a partire dall’inizio del mese.

Gli altri bonus di dicembre

Ma a dicembre non c’è solo la gratifica natalizia. In questo mese arriverà anche il bonus mamme: spetta, nel mese di dicembre, alle lavoratrici dipendenti e autonome con due o più figli e un reddito inferiore a 40mila euro. La cifra è di 40 euro per ogni mese lavorato nel 2025, per un importo massimo di 480 euro totali. Un altro bonus previsto a dicembre è quello di 155 euro per i pensionati Inps con più di 64 anni e con un reddito al di sotto del minimo, ovvero inferiore a 7.844,20 euro.