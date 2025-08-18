Il ricordo di Pippo Baudo continua a riunire gli italiani davanti allo schermo. La giornata di ieri, segnata da una programmazione speciale della Rai, ha registrato ascolti significativi, confermando l’affetto del pubblico verso uno dei volti più amati della televisione.

Il successo degli speciali Rai

Ad aprire la giornata è stato lo “Speciale Tg1” delle 8.25, che ha ottenuto un eccellente 27,3% di share con 1 milione 210 mila spettatori. Nel pomeriggio, “Estate in diretta” ha raggiunto 1 milione 558 mila spettatori pari al 17,8% di share, mentre “Techetechetè”, con la sua carrellata di immagini dedicate a Baudo, ha conquistato 2 milioni 928 mila spettatori e il 21,1% di share.

In prima serata, Rai 1 ha proposto la riproposizione del celebre programma “Papaveri e papere”, che ha raccolto 1 milione 564 mila spettatori con il 13,4% di share. A seguire, “Io e te” ha registrato 621 mila spettatori e 11,3% di share.

Le altre reti Rai

Sempre in tema di omaggi, su Rai 3 il film “Il suo nome è donna Rosa”, interpretato da Baudo, è stato seguito da 157 mila spettatori con il 3,2% di share.

Su Rai 2 la prima tv della serie “Will Trent” ha totalizzato 780 mila spettatori pari al 6% di share, mentre su Rai 3 “Report” ha interessato 673 mila spettatori con il 5,2% di share. In seconda serata, la “Domenica sportiva estate” di Rai 2 si è fermata al 3,7% (261 mila spettatori), mentre “Il Presidio” su Rai 3 ha ottenuto il 4,9% (282 mila spettatori).

I dati del daytime

Nel preserale di Rai 1 domina ancora “Reazione a catena weekend”, con 2 milioni 848 mila spettatori e il 24,3% di share. Sempre sulla rete ammiraglia, il blocco religioso di “A Sua Immagine” ha superato il 20% di share: il “Viaggio nel Giubileo” ha registrato il 20,5%, la Santa Messa il 21,7% e l’Angelus il 22,6%. “Linea Verde Estate” ha sfiorato i 2,5 milioni di spettatori con il 24,1% di share.

Tra gli altri programmi del day time, da segnalare su Rai 2 Tg2 Motori Estate con il 6,2% (711 mila spettatori), su Rai 3 “Kilimangiaro Collection” con il 6,5% (570 mila spettatori) e “Blob di tutto di più”, che nell’access prime time ha registrato il 5,2% di share (668 mila spettatori).