80 anni dal V Day, a Londra già si celebra la fine della Seconda Guerra

Londra, 5 mag. (askanews) – La famiglia reale britannica in tribuna assiste nel centro di Londra alla parata militare che avvia i quattro giorni di celebrazioni per gli Ottanta Anni dalla fine della seconda guerra mondiale. In tribuna ad assistere alla parata accanto a Carlo III, la regina Camilla sua consorte, il principe di Galles William con la moglie Kate e i loro figlio George, Charlotte e Louis; in seconda fila alcuni veterani e il premier laburista Keir Starmer.Alla sfilata fra Piazza del Parlamento e Buckingham Palace hanno partecipato anche undici militari dell’esercito ucraino i rappresentanza del paese invaso dalla Russia. Moltissime le persone assiepate ai lati della strada per assistere