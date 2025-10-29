A Rio de Janeiro raid antidroga si trasforma in scena di guerra

Rio de Janeiro, 29 ott. (askanews) – A Rio de Janeiro scene di guerra. Centinaia di agenti di polizia brasiliani pesantemente armati hanno fatto irruzione nel complesso della favela Penha a Rio de Janeiro in un raid antidroga che ha causato la morte di almeno 64 persone, tra cui agenti di polizia, secondo le autorità brasiliane. Non meno di 2.500 agenti, insieme con veicoli blindati ed elicotteri, hanno partecipato all’operazione che ha preso di mira una delle principali bande di narcotrafficanti del Brasile in due diverse favelas.