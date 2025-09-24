A Roma decine di persone al presidio pro-Pal a Montecitorio

Roma, 24 set. (askanews) – Bandiere della Palestina, accanto a bandiere della Pace. Decine di persone hanno partecipato a Roma al presidio pro-Pal organizzato davanti a Montecitorio. Presenti diverse sigle sindacali, rappresentanti di Anpi, Arci, Cgil e deputati di M5S, Pd, Avs e +Europa. Condanna unanime dai partecipanti degli attacchi avvenuti stanotte nei confronti della Global Sumud Flotilla in viaggio per consegnare gli aiuti umanitari a Gaza. “Alla luce degli ultimi avvenimenti – ha sottolineato la Cgil – chiediamo al Governo italiano di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l’incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni e per far sì che la missione umanitaria venga portata a termine”.