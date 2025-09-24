Attacco a Flotilla, opposizioni occupano banchi governo alla Camera

Roma, 24 set. (askanews) – I deputati e le deputate di Avs, insieme alle altre opposizioni, hanno occupato i banchi del Governo nell’aula della Camera chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottiglia sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni.Gli esponenti delle opposizioni hanno preso la parola alla Camera all’avvio dei lavori, chiedendo che la premier venga a riferire in aula sulla situazione a Gaza, anche alla luce dell’attacco subito nella notte dalla Flotilla. Quanto avvenuto, ha detto Angelo Bonelli di Avs, “è stato un atto di pirateria e terrorismo internazionale, penso e mi auguro che dal Parlamento ci sia consapevolezza della gravità. Quello che chiediamo e che non possiamo credere che il governo non sappia, è chi ha dato il supporto logistico”.”Abbiamo letto la dichiarazione di Tajani che ci ha lasciato interdetti. Di fatto – ha proseguito Bonelli – ha detto al governo israeliano di procedere con moderazione, che significa? Noi chiediamo che il governo italiano garantisca sicurezza agli equipaggi delle barche italiane e ai nostri parlamentari. Noi chiediamo anche formalmente che il presidente della Camera si metta in contatto con il presidente del Parlamento europeo, perché ci sono parlamentari italiani ed europarlamentari. Ancora una volta noi chiediamo alla premier italiana e al governo di non fuggire dal Parlamento, si reca a ‘Domenica In’ a parlare di pasticcini ma non viene qui a dire qual è la posizione del governo davanti a una pagina orribile e allo sterminio di un popolo. Noi chiediamo che la premier venga in aula e alla prossima informativa non ci mandi il ministro Tajani ma venga lei e ci dica perché il governo continua con questa ipocrisia”.Subito dopo è intervenuta Laura Boldrini per il Partito democratico chiedendo di “avere chiarimenti dalla presidente del Consiglio. Per il M5s ha parlato la deputata Stefania Ascari che ha chiesto che il ministro della Difesa Guido Crosetto riferisca “subito” annunciando che “l’aula non va avanti fino a quando non si interviene per dare sicurezza e tutela” alla Flotilla. Dopodiché esponenti dell opposizioni hanno occupato i banchi del governo.La richiesta di una capigruppo è stata avanzata in avvio di seduta dagli esponenti delle opposizioni. Poi i capigruppo della Camera si sono riuniti nella sala del governo con il vicepresidente Giorgio Mulè per provare a concordare come proseguire i lavori. L’ipotesi è che venga a riferire il ministro della difesa Guido Crosetto, essendo sia la premier che il ministro degli esteri impegnati negli Stati Uniti all’assemblea generale dell’Onu.