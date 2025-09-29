Avaria per una nave della Flotilla, equipaggio soccorso da Emergency

Milano, 29 set. (askanews) – Avaria in mare per una delle navi della Global Sudum Flotilla, la flotta che sta cercando di raggiungere Gaza per portare aiuti ai palestinesi. L’equipaggio è in salvo grazie all’intervento della Life Support di Emergency, che sta accompagnando la navigazione con il ruolo di nave osservatrice e di supporto medico e logistico.La capomissione di Emergency Anabel Montes Mier spiega come sono andate le operazioni eseguite col gommone di soccorso.”Alle 4 di notte abbiamo ascoltato via radio un mayday da parte di una barca della Flotilla per evacuare le persone che erano a bordo. Abbiamo quindi messo il nostro Rhib in acqua ed evacuato queste 12 persone su altre due imbarcazioni della flotta. Ora intorno a noi ci sono tre navi militari, tra cui una italiana e una turca, e proseguiamo la navigazione in accompagnamento della Global Sumud Flotilla. Disponibili ad ulteriori interventi se ce ne fosse la necessità”.L’intervento è durato all’incirca un’ora, data l’impossibilità di sistemare l’avaria in mare, alcune persone dell’equipaggio coinvolto proseguiranno la missione navigando su un’altra barca, mentre altre saranno portate a terra.