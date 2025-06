Caso Maddie McCann, nuove ricerche della polizia in Portogallo

Lisbona, 3 giu. (askanews) – La polizia portoghese ha delimitato un sito nei pressi della località turistica di Praia de Luz, nel sud del Portogallo, in attesa di nuove ricerche nel caso di Maddie McCann, la binmba britannica scomparsa nel 2007.Le perquisizioni saranno effettuate da martedì 3 a venerdì 6 giugno in base a un mandato emesso dalla procura di Brunswick, Germania settentrionale, che sta conducendo un’indagine preliminare su Christian Brueckner, sospettato dalla giustizia tedesca di aver ucciso Madeleine McCann, ha affermato una fonte, confermando quanto riportato dai media britannici e portoghesi.”Siamo a conoscenza delle ricerche condotte dalla BKA (Polizia Federale Tedesca) in Portogallo nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann. La polizia (britannica) non è sul posto, ma forniremo assistenza ai nostri colleghi internazionali ovunque necessario”, ha dichiarato all’AFP un portavoce della polizia britannica.