Centinaia a NY manifestano contro Trump nel giorno Festa lavoratori

New York, 2 set. (askanews) – Centinaia di persone si sono radunate fuori dalla Trump Tower a New York per chiedere maggiori diritti per i lavoratori e criticare le politiche del presidente Donald Trump il primo settembre, o Labor Day, festa dei lavoratori. “Molti di noi lo vogliono fuori dalla Casa Bianca perché non protegge la classe media o i lavoratori”, ha dichiarato all’AFP Jill Pitman negoziatrice sindacale.