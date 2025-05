Dl sicurezza, sfottò dem Mancini: “Io in silenzio, faccio il Governo”

Roma, 29 mag. (askanews) – Siparietto del deputato Pd Claudio Mancini la scorsa notte in aula alla Camera durante la seduta fiume sul decreto sicurezza: “Eravamo d’accordo che avrei fatto l’intervento riprendendo le argomentazioni del governo in questo dibattito. Quindi per i prossimi otto minuti io farò l’intervento del governo in aula”, ha detto incrociando le braccia e restando in silenzio per diversi minuti. Divertiti, i colleghi di partito lo hanno applaudito mentre il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha ripreso alcuni deputati di maggioranza come Salvatore Caiata (Fdi) e Rossano Sasso (Lega) che non hanno gradito il gesto di Mancini.Il dem poi ha proseguito: “Adesso farò il sottosegretario Molteni. È stato in silenzio con una sola gomma da masticare per tutto il pomeriggio”. E ha preso a masticare un chewingum per finta. Mulè allora ha scherzato: “È la gomma del ponte, è lungo. Non voliamo né alto né basso, voliamo a livello di questa istituzione”.