Due morti per un’alluvione in Catalogna, c’è anche un disperso

Barcellona, 5 ott. (askanews) – Una pesante ondata di maltempo ha colpito la Catalogna. A Barcellona strade trasformate in fiumi per le piogge torrenziali che si sono abbattute in poche ore sulla metropoli catalana, costruita su una pendenza naturale fra le colline e il mare. Le autorità affermano che due persone sono morte a causa delle inondazioni e una risulta dispersa. Il maltempo ha iniziato ad attenuarsi nella zona di Barcellona, ma si sta spostando verso nord, secondo il Servizio meteorologico spagnolo.