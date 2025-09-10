Francia, Lecornu ufficialmente nuovo premier

Parigi, 10 set. (askanews) – Sébastien Lecornu è ufficialmente il nuovo Primo ministro francese. Subentrato a François Bayrou, sfiduciato dall’Assemblée nationale, Lecornu ha ricevuto l’incarico da Emmanuel Macron con la missione di formare un governo in grado di garantire la “stabilità istituzionale”. La cerimonia di passaggio dei poteri è avvenuta oggi a mezzogiorno a Matignon.”Inizierò a ricevere le forze politiche già da questo pomeriggio”, ha annunciato Lecornu poco dopo l’insediamento, sottolineando su X di “misurare le attese dei francesi” e di essere “al lavoro con umiltà”.Lecornu, 39 anni, ex ministro della Difesa e uomo di fiducia del presidente, è il terzo premier nominato dopo la dissoluzione e il quinto dall’inizio del secondo mandato di Macron.L’incarico arriva in un contesto particolarmente teso, nel giorno di una mobilitazione nazionale per “bloccare il Paese”, con proteste in corso in decine di città. Le opposizioni hanno già reagito con freddezza alla nomina.