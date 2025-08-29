Gaza, almeno 30 morti nei raid israeliani nella Striscia

Milano, 29 ago. (askanews) – Camion e auto stracarichi di materassi, sedie ed effetti personali lasciano Gaza City verso la parte meridionale dell’enclave. I palestinesi fuggono dall’avanzata dell’esercito israeliano, che si prepara a prendere il controllo della città più grande del territorio, considerata una delle ultime roccaforti di Hamas.Intanto almeno 30 persone sono rimaste uccise negli attacchi lanciati dalle prime ore dell’alba dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza, riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti mediche.Almeno cinque persone sono morte nei raid che hanno preso di mira le tende degli sfollati nella “zona sicura” di Al-Mawasi, mentre altre quattro sono state uccise dai colpi esplosi dalle forze israeliane nei pressi di un sito di distribuzione di aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), nel centro dell’enclave.Altri nove palestinesi sono stati uccisi in un raid che ha preso di mira un’abitazione del quartiere Tel al-Hawa, a sud-ovest di Gaza City, mentre altri quattro sono morti nel quartiere Sudaniya, a nord-ovest di Gaza City.