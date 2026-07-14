Il Presidente Mattarella alla parata per la festa nazionale francese

Parigi, 14 lug. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Parigi ha preso parte alla parata militare per la festa nazionale francese del 14 luglio. Insieme al Presidente francese Emmanuel Macronad e ad altri Capi di Stato e di Governo ha assistito alla parata lungo gli Champs-Élysées.Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è infatti il “risveglio strategico dell’Europa”. Ad aprire la sfilata sono quasi 500 militari provenienti da 35 Paesi della Coalizione dei volenterosi, tra cui britannici, tedeschi, polacchi, romeni, svedesi, canadesi e australiani. Il contingente internazionale è chiuso da 25 soldati ucraini.