Sondaggi politici, il Pd in piena crisi: continua l’ascesa di Futuro Nazionale, staccata la Lega

La tendenza non cambia: l’unica certezza nelle ultime settimane è la continua crescita nei sondaggi di Futuro Nazionale. Il partito di Roberto Vannacci guadagna ancora consensi e ora è vicinissimo ad Avs, dopo aver staccato la Lega. La novità, in quest’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, è che a perdere consensi non sono soltanto le forze della coalizione di centrodestra, ma anche quelle del campo largo.

Se, infatti, Fratelli d’Italia riesce a fermare l’emorragia di voti delle ultime settimane, non si può dire lo stesso per il Pd, che continua a perdere consensi. Stavolta, inoltre, arranca anche il Movimento 5 Stelle, dopo un periodo comunque molto positivo. Torna a crescere in maniera consistente anche Forza Italia, mentre perde voti la Lega, sempre più in affanno.

Sondaggi elettorali, continuano la crisi del Pd e l’ascesa di Futuro Nazionale

Sul primato di Fratelli d’Italia continuano a non esserci dubbi: il partito di Giorgia Meloni resta in testa con il 27,2%, guadagnando un decimo di punto e rialzando la testa dopo settimane difficili nei sondaggi. Chi invece non riesce a invertire la tendenza degli ultimi tempi è il Pd: per Elly Schlein il dato è ancora una volta negativo, con un calo di due decimi di punto che si trasforma in una percentuale complessiva di voti del 21,3%, a quasi sei punti di distanza da FdI.

Come accennato, questa settimana non sorride neanche ai 5 Stelle: anche loro perdono lo 0,2% e tornano poco al di sotto del 13%, esattamente al 12,9%. Resta comunque ampio il margine su Forza Italia, nonostante gli azzurri abbiano guadagnato lo 0,3%, attestandosi ora al 7,7%. La sfida si fa più interessante per la quinta piazza nei sondaggi: Avs perde lo 0,1% e si ferma al 6,4%, mentre Futuro Nazionale guadagna ancora lo 0,3% e ha quasi raggiunto Verdi e Sinistra, con il 6,3% dei voti. Male la Lega, che perde un altro 0,2% e si ferma al 5,4%, ormai a quasi un punto dal partito del generale Vannacci.

Pochi i movimenti più indietro, tra i partiti più vicini al centro dello schieramento. Azione guadagna un decimo di punto e raggiunge il 3,5% mentre è stabile al 2,5% Italia Viva. In lieve flessione (-0,1%) +Europa all’1,3% mentre sono stabili tutti gli altri partiti: Noi Moderati all’1,1%, Avanti Psi all’1% e anche le altre liste che complessivamente raccolgono il 3,4%. Stabile anche il dato di chi non si esprime, fermo al 27%.