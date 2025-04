Il vicepresidente USA JD Vance è arrivato a Roma

Roma, 18 apr. (askanews) – Il vicepresidente Usa JD Vance è arrivato oggi a Roma. L’Air Force Two è atterrato all’aeroporto romano di Ciampino.Vance incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a sua volta di ritorno da Washington dove ha incontrato il presidente Usa Donald Trump.Il vicepresidente, che è di religione cattolica, è accompagnato dalla sua famiglia per l’intera settimana. Dovrebbe avere anche un incontro con il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, e partecipare alle celebrazioni legate alla Domenica di Pasqua.Al termine della visita in Italia, Vance si recherà a Nuova Delhi per vedere il primo ministro indiano Narendra Modi.