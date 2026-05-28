Iran, Trump: “Non siamo ancora soddisfatti dell’accordo”

Washington, 28 mag. (askanews) – Donald Trump frena sull’ipotesi di un accordo imminente con l’Iran, dopo le indiscrezioni della tv di Stato iraniana su una possibile bozza d’intesa. Alla Casa Bianca, durante una riunione di governo, il presidente americano dice che Teheran vuole un accordo, ma che le offerte finora non bastano. Sul tavolo anche lo Stretto di Hormuz e l’ipotesi di allargare gli Accordi di Abramo ad altri Paesi arabi.”Abbiamo l’esercito più forte al mondo, come sapete. Avete visto – dice Trump – che cosa abbiamo fatto con il Venezuela. È finita molto rapidamente. E stiamo andando altrettanto bene, anche se la gente non vuole scriverlo, con l’Iran. L’Iran è molto intenzionato, vuole davvero fare un accordo. Finora non ci sono arrivati. Non siamo soddisfatti, ma lo saremo. Lo saremo. Altrimenti dovremo semplicemente finire il lavoro”.”Lo Stretto – prosegue – sarà aperto a tutti. Giornalista: E chi lo controllerà? Sono acque internazionali. Nessuno lo controllerà. Noi vigileremo. Vigileremo. Ma nessuno lo controllerà. Questo fa parte del negoziato che abbiamo. Loro vorrebbero controllarlo. Nessuno lo controllerà. Sono acque internazionali. E l’Oman si comporterà come tutti gli altri, altrimenti dovremo farli saltare in aria. Lo capiscono. Andranno bene”.”Vorrei che i Paesi di cui parlavamo, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e gli altri, aderissero subito agli Accordi di Abramo – afferma il presidente USa – Steve Witkoff ci sta lavorando con Jared e altri, ma vorremmo che aderissero. Sarebbe storico se lo facessero. Penso che ce lo debbano, a essere onesti”.”Non sono sicuro – osserva Trump – che dovremmo fare l’accordo se non firmano. Volete sapere qual è l’accordo? Se non firmano per aderire agli Accordi di Abramo, non so se noi… sapete, abbiamo già dei Paesi dentro. Gli Emirati, grandi Paesi, grandi Paesi, Paesi coraggiosi. E ha funzionato così bene, così efficacemente. Quindi chiediamo con forza che aderiscano. Sarebbe fantastico. Sarebbe fantastico per l’Arabia Saudita, per il Qatar, per il Kuwait, per tutto il gruppo”.