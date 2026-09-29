Irlanda del Nord, proteste contro la parata protestante unionista

Milano, 29 set. (askanews) – Diverse centinaia di persone hanno occupato una strada a Portadown, in Irlanda del Nord, per il secondo giorno consecutivo, per impedire lo svolgimento di una controversa parata protestante filo-britannica che vede la partecipazione di 35 membri dell’Orange Order.Portadown, in Irlanda del Nord, è da decenni uno dei luoghi simbolo delle tensioni tra unionisti protestanti e nazionalisti cattolici. L’Orange Order è una storica confraternita protestante e unionista, le cui parate sono state spesso al centro di forti contestazioni soprattutto quando attraversano aree a maggioranza cattolica.Senza bloccare la circolazione stradale, i manifestanti hanno allestito gazebo e postazioni per il tè, cantando, suonando musica e distribuendo cibo caldo e tè bollente.