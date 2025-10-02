Israele abborda la Flotilla. Gli attivisti: alcune navi verso Gaza

Roma, 2 ott. (askanews) – Gli attivisti della Global Sumud Flotilla fanno sapere che decine delle sue navi stanno ancora navigando verso Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, nonostante gli abbordaggi delle forze israeliane alle sue imbarcazioni, iniziati mercoledì sera.Nelle immagini registrate a bordo, il momento in cui vengono fermate la nave Florida e la Captain Nikos. In tutto le imbarcazioni finora abbordate, secondo gli attivisti, sarebbero una ventina, compresa la Morgana, che ha a bordo parlamentari e giornalisti italiani.Israele ha anche diffuso il video in cui si vede l’arresto di Greta Thunberg che era sulla nave Alma. Oltre 200 gli attivisti fermati. La Flotilla ha parlato di un “attacco illegale contro civili disarmati, impegnati in una missione umanitaria”. Il ministero degli Esteri israeliano ha assicurato su X che i passeggeri di quella che viene definita la “Hamas-Sumud”, sono in buona salute e “stanno raggiungendo in modo sicuro e pacifico Israele, dove inizieranno le procedure di deportazione verso l’Europa”.Secondo il tracker della Global Sumud Flotilla, l’imbarcazione Mikeno sarebbe riuscita a entrare nelle acque antistanti Gaza. Intanto dopo l’abbordaggio si è scatenata la protesta in molte città d’Italia. E per il 3 ottobre l’Unione Sindacale di Base ha proclamato lo sciopero generale con lo slogan “Blocchiamo ancora il Paese, rompiamo con Israele, interrompiamo il genocidio in Palestina”. E il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato: “Se la Commissione di garanzia dirà che lo sciopero non è legittimo, se qualcuno bloccherà le strade, le ferrovie e i trasporti, ne pagherà le conseguenze”.