La Marina francese sequestra petroliera proveniente dalla Russia

Milano, 1 giu. (askanews) – Le immagini fornite dallo Stato Maggiore delle Forze Armate francesi mostrano l’abbordaggio, avvenuto domenica, di un’altra petroliera proveniente dalla Russia da parte della Marina francese, durante un’operazione condotta in alto mare nell’Atlantico, a 400 miglia nautiche (740 km) dalle coste della Bretagna. La nave, sospettata di essere parte della cosiddetta “flotta fantasma” di petroliere russe che cercano di aggirare le sanzioni internazionali contro Mosca per l’invasione dell’Ucraina, batteva bandiera di comodo del Camerun e si stava dirigendo verso Limbé, località balneare situata nella parte occidentale del Paese africano, secondo quanto riferito da un portavoce della prefettura marittima all’Afp. E’ “attualmente scortata da mezzi della Marina nazionale verso un punto di ormeggio per il proseguimento delle verifiche”, ha precisato la prefettura marittima.