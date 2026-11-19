L’Aja, 19 nov. (askanews) – La Birmania ha commesso un genocidio ai danni della minoranza Rohingya: è quanto ha stabilito la Corte internazionale di giustizia (CIG) dell’Aja, in una sentenza ritenuta storica, che per la prima volta sancisce la responsabilità di uno Stato per tale crimine. Yuji Iwasawa, presidente della Corte internazionale di Giustizia:”La Corte, con nove voti favorevoli contro sei, stabilisce che la Repubblica dell’Unione del Myanmar ha commesso un genocidio nei confronti del gruppo dei Rohingya nel nord dello Stato di Rakhine, in violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio”.La Corte ha stabilito che la brutale repressione attuata nel 2017 dalla Birmania contro la minoranza a maggioranza musulmana, rivelava l'”intenzione” di distruggere i Rohingya, un criterio determinante per stabilire l’esistenza di un genocidio, e ha ordinato al Myanmar di agevolare il rientro dei profughi:”La Corte stabilisce che le seguenti misure di riparazione da parte del Myanmar sono appropriate in questo caso: primo, consentire e agevolare il ritorno sicuro, volontario e dignitoso dei Rohingya – sfollati a seguito degli atti illeciti – presso il loro luogo di residenza, nonché il ricongiungimento delle loro famiglie, a prescindere dal fatto che tali persone siano state sfollate all’interno del Myanmar o all’estero”.