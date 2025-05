L’estrema destra di Farage strappa un seggio al Labour in Gran Bretagna

Runcorn, 2 mag. (askanews) – E’ solo un seggio, perduto per appena sei voti, ma le elezioni suppletive a Runcorn, nel nordovest dell’Inghilterra, segnano un punto a favore del partito Reform Uk di estrema destra guidato da Nigel Farage, che strappa il collegio elettorale al partito laburista al governo a Londra. La candidata di Reform UK, Sarah Pochin, si è imposta per un soffio sulla laburista Karen Shore.”Il popolo di Runcorn e Helsby ha parlato, quando è troppo è troppo. Basta fallimenti Tory, basta bugie laburiste”, così la vincitrice.Per Farage, accorso a celebrare la serata, è il segno che la sua destra estrema sarebbe pronta a riprendersi tutto il Regno Unito. Messaggio per il premier laburista Keir Starmer che ha riportato il suo partito al governo da pochi mesi: “Pensate al cambiamento. Qui siamo nel cuore del territorio laburista. Il loro voto è crollato e gran parte è arrivata a noi. Cancelliamo la storia che noi siamo alternativi ai conservatori, qui siamo di fronte a una dinamica tutta diversa, quello che succede stasera è che ci radichiamo, adesso siamo noi l’opposizione al Labour nel Regno Unito e francamente i Tory scompaiono”.Infine naturalmente il suo cavallo di battaglia, la lotta all’immigrazione che rappresenterebbe un pericolo: “Ci sono 750 giovani uomini in questo collegio elettorale che hanno attraversato la Manica e vivono alle spalle dei contribuenti che sgobbano, e fanno molta paura in molte strade. Dover può sembrare lontana ma la sua influenza su questo voto è stata enorme”.