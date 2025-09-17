Londra, protesta “Stop-Trump” durante la visita del presidente Usa

Londra, 17 set. (askanews) – Decine di persone hanno protestato a Londra contro la visita del presidente Usa Donald Trump, mentre veniva ricevuto a Windsor da Re Carlo III in pompa magna. In piazza bandiere palestinesi, cartelli con scritto “Stop al razzismo”, “No al disastro climatico, stop a Trump”, e palloncini con la sua immagine. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo “Stop Trump”.”Vogliamo dare uno spazio alla stragrande maggioranza dei britannici e far conoscere i loro sentimenti riguardo al fatto che odiano Donald Trump, odiano la sua politica, odiano il suo razzismo, il fatto che stia consentendo un genocidio a Gaza, il fatto che si stia avvicinando a Putin. Tutte queste sono politiche che sono abominevoli per il popolo del Regno Unito”, ha detto una delle organizzatrici.E Kerry Moscogiuri, direttrice delle campagne e della comunicazione di Amnesty International UK ha aggiunto: “Siamo qui per mostrare a Donald Trump e al governo del Regno Unito quanto i diritti umani siano realmente importanti per la popolazione del Regno Unito. Stiamo assistendo, con disperazione, a questo arretramento dei diritti negli Stati Uniti. E siamo qui per dire: non in nostro nome; dobbiamo far notare ciò che è sbagliato e mostrare la forza del sostegno ai diritti umani. Per questo siamo qui oggi”.