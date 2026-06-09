M.O., Tajani: violenze dei coloni israeliani sono inaccettabili

Roma, 9 giu. (askanews) – “Il dialogo è l’unica strada per una pace duratura” tra israeliani e palestinesi. “L’obiettivo restano due Stati in grado di convivere in pace e sicurezza, per questo diciamo con chiarezza che anche gli insediamenti illegali in Cisgiordania e le violenze dei coloni sono inaccettabili. Non sono solo parole queste”, ma “posizioni condivise con molti dei nostri partner a partire dal Regno Unito, Francia e Germania, a cui hanno fatto seguito azioni concrete”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato.