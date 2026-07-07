Macron nella Grande Moschea degli Omayyadi a Damasco con al Sharaa

Damasco, 7 lug. (askanews) – Nelle immagini, il presidente francese Emmanuel Macron nella Grande Moschea degli Omayyadi a Damasco durante la sua visita in Siria, prima di recarsi al vertice della Nato ad Ankara in Turchia. Camicia bianca, occhiali da sole, il presidente francese è stato accompagnato dal suo omologo Ahmed al Sharaa.È il primo viaggio di un capo di Stato dell’Unione europea nel Paese da quando i ribelli guidati da al Sharaa hanno rovesciato Bashar al Assad nel 2024.Macron ha firmato un libro do’oro e ha discusso con il presidente della ricostruzione del Paese devastato dalla guerra civile.”Sono venuto per esprimere l’impegno della Francia a sostegno del popolo siriano”, ha scritto su X Marcon. “Per una Siria sovrana, unita nella sua diversità e in pace con i paesi vicini. Apriamo insieme un nuovo capitolo di stabilità e pace”, ha aggiunto.La visita a Damasco del presidente francese Emmanuel Macron segna “un nuovo passo avanti nel rafforzamento delle relazioni” tra la Siria e la Francia ha detto Ahmad al Sharaa.