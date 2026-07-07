Nuovi attacchi sull’Ucraina alla vigilia del vertice Nato: 26 morti

Roma, 7 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito per il vertice Nato in Turchia, dove è previsto anche un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quadro dei nuovi sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Ma alla poche ore dal summit, almeno 26 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite a Kiev e nella regione circostante in un massiccio attacco russo con missili e droni. Diversi edifici residenziali della capitale sono stati colpiti.Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che le forze ucraine hanno ottenuto “buoni risultati” contro droni e missili da crociera, ma ha sottolineato che la carenza di intercettori Patriot impedisce di fermare i missili balistici russi. “L’intelligence indica ancora una volta che i russi stanno preparando un nuovo attacco massiccio”, ha avvertito, invitando i civili a rispettare gli allarmi aerei.Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti e agli alleati europei di uscire dal vertice Nato con “decisioni forti” sul rafforzamento delle difese aeree ucraine.L’Ucraina nella notte ha colpito nella regione russa di Belgorod, provocando incendi, danni alle infrastrutture energetiche e interruzioni di corrente. Inoltre, il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin ha riferito di oltre 430 droni diretti verso la regione per tutta la notte.”Quando su Mosca arriveranno non cento droni, ma mille, e al presidente russo Vladimir Putin verrà consigliato di trasferirsi oltre gli Urali, si aprirà “una nuova pagina sulla strada verso la fine della guerra”, ha dichiarato Zelensky in un’intervista al Financial Times.Secondo il presidente ucraino, il conflitto sta cambiando e il suo esito sarà deciso sempre più dalla capacità di controllare lo spazio aereo. “Quando il fronte quasi non si muove e il nemico non può entrare dal mare, rimane il cielo. Oggi la battaglia è per il cielo. Stiamo passando al cielo e lì siamo già un concorrente”, ha detto.