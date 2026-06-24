Meloni: “Avanti verso una componente europea più solida della Nato”

Roma, 24 giu. (askanews) – “Partiamo chiaramente tutti dalla stessa consapevolezza: l’Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell’alleanza atlantica, più forte, in un’ottica di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di un robusta base industriale europea”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni con gli altri leader al termine dell’incontro in formato E5 a Berlino.