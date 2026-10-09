Nobel della Pace a Navi Pillay, giurista paladina dei diritti umani

Milano, 9 ott. (askanews) – Il Premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay “per il suo impegno – recita la motivazione ufficiale – a favore della pace e del diritto internazionale”.Giurista, giudice della Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja, Alta commissaria Onu per i diritti umani fino al 2014, Navi Pillay, 85 anni, è stata anche la presidente della Commissione d’inchiesta indipendente dell’Onu su Gaza che ha accusato Israele di aver commesso un genocidio nella Striscia nel tentativo di “distruggere i palestinesi”, identificando nelle conclusioni dell’inchiesta tre persone in particolare che avrebbero incitato il genocidio, fra loro il premier israeliano Netanyahu.Il Comitato norvegese per il Nobel ha motivato la sua scelta dichiarando di aver voluto rendere omaggio a una paladina dei diritti umani in un momento in cui il diritto internazionale e le istituzioni internazionali sono sotto attacco.