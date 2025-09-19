Notre-Dame riapre dopo l’incendio: Macron inaugura le due torri

Parigi, 19 set. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha inaugurato le due grandi torri medievali della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, una delle tappe finali della ampia ricostruzione della storica chiesa dopo l’incendio del 2019.L’inaugurazione delle torri restaurate arriva alla vigilia del weekend di apertura, quando il pubblico potrà finalmente salire i 424 gradini per godere la vista impareggiabile su Parigi.
