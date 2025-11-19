Operazione antimafia a Lecce contro la Sacra Corona Unita: 22 arresti

Milano, 19 nov. (askanews) – Una importante operazione antimafia contro la Sacra Corona Unita ha portato all’arresto di 22 persone, 18 in carcere e 4 ai domiciliari, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.All’operazione, che ha portato anche al sequestro preventivo di beni per oltre 800.000 euro, hanno preso parte oltre 100 militari.Gli indagati rispondono, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, rapina, lesioni aggravate, usura, estorsione, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi e procurata inosservanza di pena, tutti aggravati dal metodo mafioso.